بومبيو:ترامب اقترح الحوار المباشر مع الأسد وراسله بشأن صحافي مفقود

2020/08/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬وجّه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬رسالة‭ ‬شخصية‭ ‬حول‭ ‬الصحافي‭ ‬الأميركي‭ ‬أوستن‭ ‬تايس‭ ‬الذي‭ ‬خُطف‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الجمعة‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثامنة‭ ‬لفقدان‭ ‬أثر‭ ‬الصحافي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ […]

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