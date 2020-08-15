التاريخ النووي يعيش حياة أخرى

2020/08/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في يوم ١٥ آب ١٩٤٥، حين استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية تحت وقع دمار القنبلة النووية التي فتكت بهيروشيما وناكازاكي ، لم يكن سوى الولايات المتحدة دولة نووية، وبعد اربع سنوات في ٢٩ آب ١٩٤٩ اصبح الاتحاد السوفييتي ثاني دولة تمتلك السلاح النووي.ودخل العالم في دهاليز الحرب الباردة فيما تلاحقه […]

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