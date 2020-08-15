ارتفاع مقلق لوفيات الأطفال بمخيم الهول في سوريا

2020/08/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬توفي‭ ‬ثمانية‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬للاجئين‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬خاصة‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أنقذوا‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬فشلا‮»‬‭ ‬إنسانيا‭ ‬جماعيا‭.‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬نسبة‭ ‬وفيات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬‮«‬ارتفعت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‮»‬‭ ‬بين‭ […]

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