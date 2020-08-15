2020/08/15 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مولر: استمتعنا كثيراً.. الفوز علينا صعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 00:48.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولر: استمتعنا كثيراً.. الفوز علينا صعب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولر: استمتعنا كثيراً.. الفوز علينا صعب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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