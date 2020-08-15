‏بايرن ميونخ يذل برشلونة بثمانية أهداف ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

2020/08/15 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..سحق بايرن ميونخ خصمه برشلونة بنتيجة (8-2)، اليوم الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.وسجل لبايرن مولر في الدقائق 4 و31، وبيرسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينو في الدقائق 85 و89، بينما سجل لبرشلونة ديفيد ألابا بالخطأ في […]

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