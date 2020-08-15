جمرك ام قصر الشمالي تنقل 11 حاوية مواد كيمياوية الى مخازن الكهرباء

2020/08/15 | 00:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكاله اين نيوز _بغداد علنت هيئة الجمارك العامة، نقل 11 حاوية مواد كيمياوية من جمرك ميناء ام قصر الشمالي الى مخازن وزارة الكهرباء.وقال مدير عام الهيئة خالد صلاح الدين في بيان، ان "مركز جمرك ميناء ام قصر الشمالي اكمل مهمة نقل ١١حاوية مواد كيمياوية عالية الخطورة وقابلة للاستخدام المزدوج الى مخازن وزارة الكهرباء".واضاف، انه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواصل المراكز الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والموانئ عمليات الاخلاء من جميع الحاويات المتروكة والمتخلفة" .واوضح، ان "عملية الاخلاء الحذر للمواد الكيمياوية من جمرك ميناء ام قصر الشمالي تمت بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية، والموانئ ووزارة الكهرباء".الى ذلك، اشار مدير مركز جمرك ام قصر الشمالي حسام صبيح، بحسب البيان، الى ان "المواد التي تم اخلائها كانت مكدسة بالموانئ لاكثر من ثلاثة اشهر، وذلك بسبب عدم تسليم اجازة الاستيراد الخاصة بها لشركة التشغيل المشترك في الموانئ".انتهى29/ح

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