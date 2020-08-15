نبيلة عبيد تنعى شويكار: حسيت باليتم من جديد

2020/08/15 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت الفنانة نبيلة عبيد الراحلة شويكار التي وافتها المنية يوم امس.وعبر حسابها على Instagram، كتبت نبيلة عبيد اليوم حسيت باليتم من جديد ..بعد ما فقدت أخت و صديقه عزيزه و غاليه على قلبي …هي الفنانة الكبيرة و القديرة شويكار اللي التقينا في العديد من الاعمال الفنية وتشاركنا في الكثير من المناسبات و الذكريات الحلوة…..مع […]

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