من ادبيات مخيمات العمل التطوعي في الناصرة - فيصل طه

2020/08/15 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_طه من أدبيات مخيمات العمل التطوعي في الناصرة : "نحو مخيم العمل التطوعي الثامن، 17 إلى 22-8-1983".وجدتني الآن وأمام هذه الأيام " الكورونية" الثقيلة والمتعبة بكل جوانبها، وعلى صفيح شهر آب الحار، والحار بكل أحداثه، وجدتني أستذكر حنينًا لأيام مخيمات العمل التطوعي لبلدية الناصرة الجبهوية، عدت تغمرني اللهفة الجامحة الى اوراقي القديمة لأجد مقالة لي بعنوان " صديقي ومخيم العمل التطوعي" وذلك " نحو ......





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