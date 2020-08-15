لماذا خلق الله آدم؟ - عباس علي العلي

2020/08/15 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هذا السؤال القديم الذي دار في عقل الإنسان الأول وإن كان بصيغ مختلفة كانه يدور حول محور واحد وحول قضية وحيدة، لماذا أنا موجود؟ لنترك هذا السؤال الآن ونذهب بخيالاتنا التأملية ومن خلال الصورة الدينية المطروحة لدينا عن عالم ما قبل خلق آدم، وبعيدا عن التوقيتات الزمنية ولا المكان، المهم أن نرسم صورة ذهنية عما كان يجري في عالم الله بدون الإنسان وقبله، الله والعرش والملائكة عالم بارد ليس فيه حركة وحركة مق ......





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