الصحة المصرية: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/15 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 112 حالة إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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