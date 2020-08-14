المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحذر من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين

2020/08/15 | 01:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت المفوضية العليا لحقوق الانسان تحذيراتها السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين.

بيان للمفوضية ذكر أن عودة الاغتيالات تشير الى ضعف في الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومة الأمنية، بعد تسجيل اغتيال الناشط المدني “تحسين أسامة” في محافظة البصرة.

المفوضية شددت على أن عدم الكشف عن الكثير من الاغتيالات السابقة ومنها جريمة اغتيال هشام الهاشمي شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي لاستئناف جرائمهم، ما يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص.

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