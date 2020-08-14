تشييع جثمان الناشط المدني “تحسين الشحماني” وسط البصرة

2020/08/15 | 01:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل التغيير في البصرة باغتيال الناشط المدني “تحسين الشحماني” وإصابة شقيقه “كمال” وسط المدينة.

مراسل التغيير ذكر أن حادثة الاغتيال وقعت في الساعة الخامسة مساءً في منطقة الجنينة – شارع البهو خلال تواجدهما في شركتهما شمس تليكوم للإنترنيت، مبينا أن مجهولين كانوا يستقلون عجلة نوع “كراون” بيضاء اللون مجهولة اللوحات أطلقوا النار على الشحماني.

وأضاف، أن الشهيد “تحسين الشحماني” لم يخرج للتظاهرات في البصرة في هذا اليوم وتم تنفيذ عملية القتل في وقت التظاهرة، مشيرا الى أن عملية الاغتيال حدثت في يوم أربعينية الشهيد هشام الهاشمي.

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