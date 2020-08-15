القبض على أب عنف ابنته بطريقة وحشية جنوب العراق + فيديو

2020/08/15 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكدت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض على متهم عنف ابنته في محافظة البصرة، ومطالبات بضرورة التعجيل من اجل إقرار قانون مناهضة العنف الأسري.وكتب مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، في افريدة على تويتر إن “وزارة الداخلية تواصل رصد حالات العنف الاسري فقد تمكنت قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية وشرطة البصرة من القاء القبض […]

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