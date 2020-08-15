الإيمان في مواجهة الإلحاد - محمد زكريا توفيق

2020/08/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق في عام 1811م، نشر أحد طلبة جامعة أكسفورد، كتيبا بعنوان "ضرورة الإلحاد".



هذا الطالب هو الشاعر الإنجليزي "بيرس شيلي".



فكرة شيلي هي أننا لسنا ملتزمين بالإيمان وفكرة وجود الرب، ولسنا ملزمين بحضور قداس الأحد الممل.



لأنه لا يوجد برهان أكيد على وجود الرب.



ثم قام شيلي بتحدي القراء لكي يثبتوا عكس ذلك، إن استطاعوا.على الفور، طلب منه أولي الأمر الامتثال أمام مجلس تأديب الجامعة، لكنه رفض الحضور والإجا ......





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