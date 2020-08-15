من التطبيع إلى تفاصيل الهزيمة الحضارية ! - عبدالله أبو شرخ

2020/08/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_أبو_شرخ إن كنت تبحث عن مقالات تبجيل الشعر العربي الحماسي وقصة الزير سالم وفروسية عنترة وأمجاد الفتوحات والسبايا وملك اليمين، فليس مكانك هذا المقال !هذا مقال، يلامس كبد الحقيقة بلا تمجيد ولا تطبيل ولا تقديس، ويرصد أهم ملامح الهزيمة الحضارية الشاملة للعرب، من المحيط إلى الخليج.



بدءا من إلقاء القاذورات في الشارع العام مرورا بقطع شارات المرور الحمراء وليس انتهاءا بندرة الإيداع والابتكار وبراءات الاختراع.



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