فك الترابط بين الإلحاد والتنوير - منسى موريس

2020/08/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منسى_موريس الله خرافة كبرى والإيمان به يُشكل أكبر عائق وحاجز أمام حركة التنوير والعقلانية والإصلاح فكل الأديان تحوى في طياتها عوامل هدم التقدم والحضارة والحرية وحقوق الآخرين ، هكذا يُفكر الكثيرمن المُلحدين الذين يعتقدون أن الإلحاد هوالنموذج والرؤية الصحيحة لهذا الوجود التى تًرسخ وتؤصل للتنوير والعقلانية أما أى تصور " ميتافيزيقى " آخر يُخالف النموذج الإلحادى للوجود فهو محض خرافة ينبغي التخلص منها لأنها ستضر ا ......





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