سلطة الطيران المدني تجري تدقيقا لفحص pcr للمسافرين

2020/08/15 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت سلطة الطيران المدني، تدقيقا على فحص (pcr) للمسافرين القادمين والمغادرين في مطار بغداد الدولي.

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