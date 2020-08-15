وزير العمل يبحث مع محافظ النجف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية

2020/08/15 | 01:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – حازم محمد حبيب

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي مع محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية من خلال رفد دوائر الوزارة في المحافظة بالخدمات الممكنة ليتسنى لها انجاز عملها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "الركابي أجرى زيارة الى محافظة التجف الأشرف، والتقى الياسري.

الوزير قدم خلال اللقاء شرحاً موجزاً عن مهام الوزارة والجهود التي تبذلها لخدمة مستفيديها والمتابعة المستمرة لعمل دوائرها في المحافظات ومنها النجف الاشرف".

ولفت الركابي اشار الى ان ملاكات الوزارة تبذل اقصى الجهود للقيام بواجباتها في خدمات المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وتابع الركابي ان الوزارة مستعدة للتعاون المشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة بعملها، وان المحافظات لها قواسم عمل مشتركة مع الوزارة، كونها تضم عدة اقسام ودوائر معنية بخدمة المواطنين، لذا فان الضرورة تقتضي رفد دوائر الوزارة في المحافظة بالخدمات الممكنة ليتسنى لها انجاز عملهما.

من جانبه، اشاد محافظ النجف الاشرف بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الوزارة تجاه مستفيديها والاهتمام بالمواطنين على الخصوص ما لمسه تجاه المواطن النجفي، معرباً عن شكره واستعداده للتعاون مع الوزارة لما فيه خدمة للمواطنين.

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