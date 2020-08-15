سلطة الطيران العراقي تلزم المسافرين بإجراء بعد ارتفاع إصابات كورونا

2020/08/15 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الزمت سلطة الطيران المدني، الجمعة، إجراء فحص PCR على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق قبل 48 ساعة من موعد الرحلة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بجائحة كورونا.وذكر مدير الإعلام في سلطة الطيران المدني جهاد الدراجي لوسائل اعلام حكومية إن “سلطة الطيران اشترطت على المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق، إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة […]

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