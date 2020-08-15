مجلس الأمن الدولي يرفض قرارا بتمديد حظر السلاح على إيران

2020/08/15 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن مجلس الأمن الدولي رفض "قرارا معقولا" بتمديد حظر السلاح على إيران.

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