2020/08/15 | 02:41 - المصدر: قناة التغيير

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الشيخ جمال الضاري: اغتيال الناشطين ⁧‫وإطلاق صواريخ ⁧‫الكاتيوشا‬⁩ يؤكد عجز الحكومة عن حماية العراقيين

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