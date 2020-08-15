خبير عربي يناقش أطروحة دكتوراه في كلية الإعلام

2020/08/15 | 03:21 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

ضيفتْ كلية الاعلام في جامعة بغداد الخبير العربي الدكتور حاتم محمد عاطف رئيس جمعية لجنة العلاقات العامة المصرية والأستاذ المساعد في كلية الاعلام بجامعة السويس في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه جرت الاسبوع الماضي، بحضور عمادة الكلية ورؤساء الأقسام

العلمية.

وانضم عاطف الى اللجنة من العاصمة المصرية القاهرة عبر برنامج Conference Video لمناقشة طالبة الدكتوراه في قسم العلاقات العامة زينب ليث عباس الى جانب ا.د.



علي الشمري رئيس اللجنة والأعضاء ا.د.



بشير ناظم حميد و ا.



م.



د.



كريم مشط الموسوي و ا.



م.



د.



بشرى الراوي و ا.



م.



د.



هدى مالك (المشرف).

وتعد مشاركة خبير عربي في لجان المناقشة في كلية الاعلام هي الأولى في تاريخها منذ التأسيس عام 2002 وقد جاءت بناء على توصيات مجلس جامعة بغداد بضرورة توظيف تجربة التعليم الالكتروني والاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية من خلال زجها في الفعاليات والنشاطات العلمية التي تقيمها كليات ومراكز الجامعة.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات العامة المصرية في مستهل حديثه عن شكره لكلية الاعلام لاستضافته ضمن اللجنة وأشاد بهذه الخطوة التي اسماها بالمهمة التي تمهد الطريق الى تعاون علمي وثيق بين جامعة بغداد والجامعات المصرية.

من جهته أكد عميد كلية الاعلام الأستاذ الدكتور عمار طاهر، ان " الكلية وضعت خطة علمية متكاملة لتوسيع دائرة المشاركات العربية والإقليمية والدولية بهدف رفع مستوى التبادل المعرفي مع المراكز والجامعات العريقة فضلا عن تحول منصة كلية الاعلام الالكترونية الى منصة دولية تستقطب اهم الخبرات المعروفة في مجال الاختصاص"

وكانت مجلة الباحث الإعلامي التابعة للكلية قد اقامت خلال المدة الماضية ورشا علمية عدة ضيفت خلالها مجموعة مهمة من الباحثين المهنيين والأكاديميين الذين يمثلون دولا عربية عديدة.

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