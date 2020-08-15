2020/08/15 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إعلامي إسباني، عن هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة برشلونة، خلفًا لكيكي سيتين المتوقع إقالته قريبًا، بعد الهزيمة الساحقة (8-2) على يد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الخسارة الثقيلة امام البايرن.. برشلونة يبحث عن بديل لسيتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الخسارة الثقيلة امام البايرن.. برشلونة يبحث عن بديل لسيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).