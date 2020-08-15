الفتح يدعو إلى مقاطعة حكام الامارات

2020/08/15 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح، الجمعة، ان جميع الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة حكام الامارات، مشيرا الى ان تطبيع الامارات العلاقات مع اسرائيل لن يشكل إ...

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