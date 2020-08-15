العراق يجري اتصالات أوروبية وعربية لبحث الاعتداءات التركية

2020/08/15 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالات هاتفية مع مسؤولين أوروبيين وعرب لبحث الاعتداءات التركية على مناطق شمالي العراق....

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