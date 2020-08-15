شاهد بالفيديو: لحظة القبض على

2020/08/15 | 08:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو مصور، لحظة القاء القوات الامنية العراقية القبض على عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي تسللوا من الحدود السورية إلى داخل الأراضي العراقية،...

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