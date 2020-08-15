شاهد: مجهولون يغتالون ناشطا عراقيا في محافظة البصرة

2020/08/15 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجهولون النار على الناشط العراقي، تحسين أسامة، ليردوه قتيلاً بعدما اقتحموا شركة خاصة به في محافظة البصرة جنوب العراق....

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