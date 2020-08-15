2020/08/15 | 08:33 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطلق مجهولون النار على الناشط العراقي، تحسين أسامة، ليردوه قتيلاً بعدما اقتحموا شركة خاصة به في محافظة البصرة جنوب العراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: مجهولون يغتالون ناشطا عراقيا في محافظة البصرة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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