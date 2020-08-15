المكسيك.. زيادة جديدة في وفيات وإصابات كورونا

2020/08/15 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المكسيك خلال اليوم الأخير ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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