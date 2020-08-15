تطبيع ملزم بأموال عربية .. - ميساء المصري

2020/08/15 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميساء_المصري على الرغم من مرور أكثر من سبعين عاما على تأسيس كيان الإحتلال ، ما زالت مشروعيته غير مكتملة على المستوى الإقليمي والدولي , لكن قديما كان لدى الصهاينة الأوائل الكثير من الإرادة والقليل من الوسائل والأدوات لتحقيق أهدافهم ، ومع ذلك فقد غيروا مسار التاريخ الصهيوني.



واليوم يمتلك الكيان وسائل إغتنام الفرص، وكذلك الوسائل المتاحة التي وصلت الى تجار البشر وتجارالديانات وتجارالأوطان وقيادات مطيعة , فما الم ......





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