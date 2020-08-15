كورونا تفتح شهية الزواج - منال حميد غانم

2020/08/15 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم ارتفعت معدلات الزواج المسجل والغير مسجل منها بشكل قوي خلال فترة جائحة كورونا وتحديدا عند تأكيد معلومة انها طويلة العمر داخل العراق فمؤشرات إعداد الاصابة اخذة بالارتفاع بلا توقف ولا يوجد هناك امل يلوح بالافق للخلاص منها حتى بعد اختراع اللقاح لذلك عمد الكثير من الناس الى تكملة مراسيم الزواج التي توقفت قبل الجائحة لكن بدون مراسيم احتفالية كبيرة ذات نفقات تصل الى الملايين وهي العقبة في طريق الكثير من ......





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