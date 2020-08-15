9 - القرآن .. كلام النبي نوح !! - ابراهيم الجندي

2020/08/15 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_الجندي الحلقة التاسعة : الأعراف 59 - 64(59) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 1- المعنى : أن الله أرسل نوح إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحذّرهم من عقاب عصيانه ، بُعث بعد النبي آدم بـ 800 سنة ، دعا قومه 950 عاماً ، وعاش بعد الطوفان 60 سنة ، بُعث وعمره 40 سنة ، (وق ......





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