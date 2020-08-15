الامن النيابية تكشف عن مطالبات متكررة لوزارتي الداخلية والدفاع لمعالجة ملف غاية في الاهمية

2020/08/15 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ناصر محي الدين، الجمعة، عن مطالبات متكررة لوزارتي الداخلية والدفاع لمعالجة ملف غاية في الاهمية.وقال محي الدين في حديث لـ/ المعلومة/ ،ان” لجنته طالبت بشكل متكرر وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة ان اهتمام القيادات الامنية بالقواطع اكثر من اهتمامهم بالسيطرات التي تمثل للاسف مصالح شخصية […]

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