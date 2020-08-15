الاتحاد الوطني: قانون الانتخابات الحالي سيحول البرلمان المقبل لديوان عشائري

2020/08/15 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، ان قانون الانتخابات الحالي سيحول البرلمان الى سلطة العشائر، مبينا ان أي زعيم عشائري سينال عضوية البرلمان بسهولة تامة في القضاء.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” المداولات مستمرة بشان الانتخابات المكبرة وقد رحب بها الاتحاد الوطني الا انه يرى بعض التفاصيل غير الواضحة”.[…]

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