برشلونة يخرج من دوري الابطال بفضيحة تاريخية على يد بايرن ميونيخ

2020/08/15 | 09:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةحقق بايرن ميونخ انتصارًا عريضًا على برشلونة بنتيجة (8-2)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة البرتغالي لشبونة في فضيحة تاريخية للنادي الكتالوني.وسجل لبايرن مولر في الدقائق 4 و31، وبيرسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينو في الدقائق 85 و89، بينما سجل لبرشلونة ديفيد ألابا بالخطأ في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 57.وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي، الفائز غدًا من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.بدأ برشلونة التهديد مُبكرًا في الدقيقة 3، حيث مرر سيرجي روبيرتو كرة في منطقة الجزاء نحو سواريز لولا تدخل المدافع بواتينج الذي منع وصول الكرة له، ثم شتتها الحارس نوير بعيدًا.ونجح توماس مولر في تسجيل الهدف الأول لبايرن ميونخ من أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 4، حيث تبادل التمريرات مع ليفاندوفسكي قبل أن يُرسل تصويبة قوية على يمين الحارس تير شتيجن.وعادل برشلونة النتيجة، بهدف من ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، بعد تمريرة من جوردي ألبا ظهير البلوجرانا.وتألق نوير حارس بايرن ميونخ في التصدي لتسديدة من لويس سواريز مهاجم برشلونة في الدقيقة 9.وحرم القائم الأيمن لمرمى بايرن ميونخ، قائد برشلونة ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 10.وانطلق ميسي بمجهود فردي، وتوغل بين دفاعات بايرن ميونخ، وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها الحارس نوير في الدقيقة 20.ونجح بيرسيتش في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 22، حيث استغل جنابري خطأ من سيرجي روبيرتو ومرر لبيرسيتش في منطقة الجزاء الذي سدد بقوة على يسار تير شتيجن.وسجل جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ، في الدقيقة 27، حيث استغل خطأ من لينجليت وسدد مباشرة في شباك تير شتيجن.وعاد مولر لتسجيل الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 31، حيث تلقى كرة عرضية من كيميتش من الجانب الأيمن، وسدد على الطائر على يسار تير شتيجن.وارتكب تير شتيجن حارس برشلونة خطأ في التمرير، ووصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي سدد بقوة بعيدًا في الدقيقة 36.ومن كرة ركنية، وصلت العرضية في المنطقة إلى ليفاندوفسكي الذي سدد بالرأس بين يدي حارس البارسا تير شتيجن في الدقيقة 39.وكاد سواريز أن يُقلص النتيجة لبرشلونة، حيث وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، لكن بين يدي الحارس نوير في الدقيقة 45.وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بنتيجة (4-1).ومع بداية الشوط الثاني، واصل لاعبو البايرن محاولاتهم، بتسديدة أخرى من برسيتش أمسك بها الحارس تير شتيجن على مرتين في الدقيقة 49.وسجل ليفاندوفسكي الهدف الخامس لبايرن ميونخ، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 53.وسجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، حيث تلقى تمريرة من جوردي ألبا وراوغ بواتنجقبل أن يُسدد على يسار نوير.وسريعًا عاد كيميتش لتسجيل الهدف الخامس لبايرن ميونخ، بعدما انطلق وتوغل ألفونسو ديفيز على الطرف الأيسر، ومرر لكيميتش الذي سجل في الشباك الخالية في الدقيقة 63.وكاد كومان أن يُسجل الهدف السادس لبايرن ميونخ، حيث تلقى تمريرة من مولر وسدد لولا أن الكرة اصطدمت بألبا وخرجت إلى الركنية في الدقيقة 68.وانطلق ليونيل ميسي بين دفاعات بايرن ميونخ، وحاول تقليص الفارق، لكن تسديدته كانت بين يدي الحارس نوير في الدقيقة 77.وسجل ليفاندوفسكي الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 82، حيث تلقى كرة عرضية من كوتينيو وسددها بالرأس على يسار تير شتيجن.وسجل البديل كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 85، بعدما توغل في المنطقة وسدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن.وعاد كوتينيو لتسجيل الهدف الثامن في الدقيقة 89، حيث تلقى الكرة من هيرنانديز وسدد بين قدمي تير شتيجن

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