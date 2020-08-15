شركة إيرانية: 60 % من انتاجنا للنفط يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق

2020/08/15 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد المدير التنفيذي لشركة "أروندان" الايرانية للنفط والغاز، جهانغير بورهنك، السبت (15 آب 2020)، أن 60 بالمئة من انتاج الشركة النفطي من منطقة غرب كارون (جنوب غرب إيران) يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن بورهنك قوله، إن "نسبة استخراج الشركة النفط من الحقول الايرانية المشتركة مع العراق، قد تصعد إلى نسبة 70 بالمئة في المستقبل، وذلك في اطار التنافس مع البلد الجار في استخراج الخامي الخفيف والثقيل".

وأشار إلى أن "الرؤية المستقبلية لإنتاج الشركة تستهدف مليون برميل يوميا"، موضحا، أن "شركة أروندان تتولى عمليات الانتاج في منطقة غرب كارون بمساحة 5 الاف كيلومتر مربع، والتي تشمل بشكل واسع أطراف هور العظيم".

وتابع بورهنك قائلاً: إنه "رغم الحظر المفروض على صناعة النفط الايرانية، غير أن أداء الجانب الايراني في الحقول المشتركة يعد مقبولا على وقع الامكانيات والجهود المبذولة".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"

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