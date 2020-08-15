قائد الشرطة الاتحادية يعلن عن خطة لحماية السجون المركزية

2020/08/15 | 09:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط، السبت، عن الشروع بتنفيذ خطة أمنية لحماية السجون المركزية في بغداد والمحافظات, كاشفا عن دور جديد لقواته في التصدي لأي عمل أو نشاط عسكري مسلح داخل بغداد والمحافظات.وقال البطاط في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشرطة الاتحادية تضطلع بمهام وواجبات عديدة تتمثل […]

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