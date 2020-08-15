الصحة تدق ناقوس الخطر بعد تخطي حاجز الـ4 الاف اصابة

2020/08/15 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت دائرة الصحة العامة، السبت، عن قلقها بسبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد التي تجاوزت أمس الجمعة حاجز الـ 4000 إصابة.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي في حديث للصحيفة الرسمية إن “الموقف مع فيروس كورونا مقلق جداً بسبب زيادة الأعداد، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل …

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