بعد تسجيل 4000 حالة.. الصحة تتوقع استمرار تزايد إصابات كورونا

2020/08/15 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعربتْ دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، السبت، عن قلقها بسبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد التي تجاوزت أمس الجمعة حاجز الـ 4000 إصابة، متوقعة استمرار الزيادة خلال الأيام المقبلة.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الموقف […]

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