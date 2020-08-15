الرافدين يحذر المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط القروض

2020/08/15 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا مصرف الرافدين المواطنين الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية للقروض مشددا انه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للذين يتخلفون عن التسديد من الاقساط الشهرية للقروض”.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، ان “المصرف سبق وان اعلن عن تأجيل استيفاء […]

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