بعد “لغط” طائرة دبي.. الطيران المدني تصدر بياناً بشأن فحص كورونا للمسافرين القادمين والمغادرين

2020/08/15 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم السبت إنها تواصل تدقيقها لفحص pcr للمسافرين القادمين والمغادرين.وأوضحت السلطة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” أنها “أجرت تدقيقاً متواصلاً عبر فرق عمل ميدانية على فحص Pcr للمسافرين القادمين والمغادرين في مطار بغداد الدولي حسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وأكد البيان […]

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