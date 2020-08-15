بعد التطبيع.. الحرس الثوري لحكام الإمارات: انتظروا الرد الحاسم

2020/08/15 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدان الحرس الثوري الإيراني بشدة، السبت، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، واصفا هذا الاجراء بانه حماقة تاريخية ومحكوم عليه بالفشل.وذكر بيان اصدره الحرس الثوري بهذا الشأن، ان “هذا الاجراء لن يخدم مصالح الكيان الصهيوني فحسب بل سيعرض مستقبل اميركا وداعمي الاتفاق الى الخطر من خلال إبطال حلم شرق أوسط جديد”.واشار […]

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