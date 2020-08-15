الاتصالات تنسّق لتشغيل 150 ألف خط ضوئي في بغداد

2020/08/15 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنسقُ وزارة الاتصالات مع الشركات المختصة لتسويق وتشغيل 150 الف خط ضوئي في بغداد ضمن مشروع القرض الياباني لخدمات الكيبل الضوئي.وقال مدير الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان شركته “اعلنت آلية المشاركة بتشغيل وصيانة وتسويق مشروع القرض الياباني لخدمات ال FTTH للكيبل الضوئي، لما يقرب من […]

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