إصابة آية الله السيد مهدي الخرسان بفيروس كورونا

2020/08/15 | 10:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (اين نيوز _النجف الاشرف) أصيب آية الله السيد محمد مهدي الخرسان، مساء الجمعة، بفيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف.وأفاد مصدر مقرب منه لوكالة {اين نيوز} إن السيد آية الله محمد مهدي الخرسان وهو من العلماء والمؤرخين في النجف الأشرف، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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