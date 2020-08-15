2020/08/15 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة الزيتون في طريبيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة الزيتون في طريبيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة الزيتون في طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).