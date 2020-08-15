اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة الزيتون في مركز كمرك طريبيل

2020/08/15 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت، عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بأعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت ايطالي المنشأ الى الجانب الأردني لعدم وجود الاوراق الرسمية الخاصة بالادخال مما يعد مخالفة لشروط وتعليمات الاستيراد.وأضافت الهيئة في بيان ان “المركز المذكور، قام بتشكيل لجنة من الجهات العاملة في المركز لاتلاف مادة الزيتون كونها تالفة وغير …

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