2020/08/15 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشعب البيلاروسي إلى حل المشاكل التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الحوار.جاء ذلك في بيان للممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نشر على موقع الأمم المتحدة يوم الجمعة: “يدعو الأمين العام البيلاروسيين إلى حل المشاكل التي نشأت بعد الانتخابات، من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو البيلاروسيين إلى حل مشاكلهم عبر الحوار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو البيلاروسيين إلى حل مشاكلهم عبر الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).