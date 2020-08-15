خبير : انخفاض الاحتياطي النقدي من 83 الى 80 ترليون انتكاسة للسياسة النقدية

2020/08/15 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : اجراءات نافذة العملة لا تتناسب في بعض الاحيان مع حاجة الاقتصاد العراقي

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