2020/08/15 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عندما بدأ أحد ألمع النجوم في سماء الليل بالتعتيم في عام 2019 ، سارع علماء الفلك لمعرفة ما إذا كانت هذه الشمس العملاقة على وشك الانفجار أم لا.وتمكن العلماء أخيرا من حل اللغز الكامن وراء هذا الظلام غير المتوقع، حيث قال الفلكيون إن التعتيم المفاجئ لأحد ألمع النجوم في السماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم في سماء الليل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم في سماء الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).