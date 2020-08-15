الدفاع: التجنيد الالزام بات ضرورة قصوى لتصحيح اخطاء الاحتلال الاميركي

2020/08/15 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المفتش العسكري لوزارة الدفاع اللواء الركن عماد الزهيري، السبت، انه حان الوقت لتشريع قانون التجنيد الالزامي كونه بات ضرورة ملحة، مبينا ان منظومة القيم الوطنية تعرضت للاهتزاز بل للاذلال من قبل الجميع علما او جهلا بعد الاحتلال الاميركي.وقال الزهيري في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ ، إنه “حان الوقت لتشريع التجنيد […]

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