البصرة تخصص 1500 قطعة أرض سكنية للعاملين في ’’الخط الاول’’ بمواجهة كورونا

2020/08/15 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، تخصيص 1500 قطعة أرض سكنية للملاكات الصحية.وقال العيداني في تصريح صحفي إن"هذه الأراضي ستوزع بين الملاكات الصحية ،التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى" مبيناً أن"هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية".وأوضح أن"الحكومة المحلية طلبت من الجهات الصحية تزويدها بكتب رسمية وجداول بالخفارات التي تخص الشعب والردهات الوبائية، من أجل الإطلاع على أسماء الممرضين والكوادر الصحية، التي تعمل في ردهات مستشفى البصرة التعليمي"، مشيراً إلى أنه "تم ارسال هذه الجداول إلى دائرة صحة البصرة لتزويدها إلى الحكومة المحلية بحسب طلبها". وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة قد أعلنت في وقت سابق عن آلية توزيع قطع الأراضي للمستحقين في المحافظة، مشيرة إلى أن آلية التوزيع ستتم من خلال تخصيص قطعة أرض سكنية لكل مواطن بصري غير مرتبط بوظيفة حكومية، ولا يمتلك عقاراً سكنياً مسجلاً باسمه.

أما الموظفون غير المستفيدين، فسيتم تخصيص قطعة أرض سكنية لهم ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع (مقر عمله الوظيفي ).

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بغداد اليوم- بغداد

خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت (15 آب 2020)، الجامعات ومجالس كلياتها وأقسامها العلمية صلاحية النظر بإعفاء الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة من الأجور الدراسية للعام الدراسي المقبل 2021

بغداد اليوم- نينوى

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، السبت (15 آب 2020)، البدء باعمار 26 معملاً، بعد توقف عن الخدمة بسبب اجتياح تنظيم داعش للمحافظة عام 2014.

وقال الجبوري في تصريح لوسائل إعلامية حكومية، إن "بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتين من

بغداد اليوم - بغداد

نفت هيأة التقاعد العامة، اليوم الجمعة، مايتداول بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل لقانون التقاعد الموحد غير صحيح".

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